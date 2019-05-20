Долар і євро знизилися на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 травня 2019 року, в 12:45 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 26,34 гривень за долар, купівлі знизився на 12 копійок до 26,12 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 20 копійок до 29,50 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,00 - 26,25 (26,00 - 26,30 - 17 травня), продажу 26,25 - 26,65 (26,35 - 26,70 - 17 травня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,12 (26,24 - 17 травня), продажу - 26,34 (26,45 - 17 травня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,80 - 29,35 (28,95 - 29,45 - 17 травня), продажу 29,35 - 29,85 (29,50 - 30,00 - 17 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,07 (29,24 - 17 травня), продажу - 29,50 (29,70 - 17 травня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 3,95 (2,50 - 3,99 - 17 травня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 17 травня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,73 (3,75 - 17 травня), продажу 4,10 (4,11 - 17 травня) грн за 10 рублів.