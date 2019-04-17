Долар і євро знизилися на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 17 квітня 2019 року, об 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 26,89 гривень за долар, купівлі на 2 копійки до 26,67 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 30,46 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,50 - 26,80 (26,50 - 26,85 - 16 квітня), продажу 26,80 - 27,05 (26,80 - 27,10 - 16 квітня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,67 (26,68 - 16 квітня), продажу - 26,89 (26,91 - 16 квітня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,80 - 30,25 (29,80 - 30,20 - 16 квітня), продажу 30,30 - 30,80 (30,30 - 30,80 - 16 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,01 (30,03 - 16 квітня), продажу - 30,46 (30,47 - 16 квітня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,12 (2,60 - 4,10 - 16 квітня), продажу - 4,10 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 16 квітня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,86 (3,88 - 16 квітня), продажу 4,19 (4,21 - 16 квітня) грн за 10 рублів.