Долар і євро знизилися на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 квітня 2019 року, 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 26,91 гривень за долар, купівлі на 2 копійки до 26,68 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 30,47 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,50 - 26,85 (26,50 - 26,85 - 15 квітня), продажу 26,80 - 27,10 (26,90 - 27,10 - 15 квітня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,68 (26,70 - 15 квітня), продажу - 26,91 (26,95 - 15 квітня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,80 - 30,20 (29,80 - 30,30 - 15 квітня), продажу 30,30 - 30,80 (30,35 - 30,80 - 15 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,03 (30,08 - 15 квітня), продажу - 30,47 (30,52 - 15 квітня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,10 (2,60 - 4,11 - 15 квітня), продажу - 4,10 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 15 квітня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,88 (3,88 - 15 квітня), продажу 4,21 (4,20 - 15 квітня) грн за 10 рублів.