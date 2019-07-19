Долар і євро знижуються на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 липня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 26,11 гривень за долар, купівлі на 1 копійку до 25,85 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 12 копійок до 29,32 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,65 - 26,00 (25,50 - 26,05 - 18 липня), продажу 26,00 - 26,30 (26,00 - 26,30 - 18 липня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 25,85 (25,86 - 18 липня), продажу - 26,11 (26,14 - 18 липня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,70 - 29,15 (28,55 - 29,15 - 18 липня), продажу 29,15 - 29,65 (29,20 - 29,55 - 18 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,90 (28,93 - 18 липня), продажу - 29,32 (29,44 - 18 липня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,03 (2,50 - 4,03 - 18 липня), продажу - 4,05 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 18 липня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,80 (3,80 - 18 липня), продажу 4,16 (4,15 - 18 липня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,9200 - 25,9600 грн/долар, євро 29,1859 - 29,2283 грн/євро, російський рубль 0,4123 - 0,4131 грн/рубль.