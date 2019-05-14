Долар і євро знижуються на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 травня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 26,30 гривень за долар, купівлі знизився на 4 копійки до 26,08 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 29,62 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,80 - 26,20 (25,80 - 26,30 - 13 травня), продажу 26,25 - 26,50 (26,30 - 26,60 - 13 травня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,08 (26,12 - 13 травня), продажу - 26,30 (26,38 - 13 травня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,90 - 29,40 (28,90 - 29,45 - 13 травня), продажу 29,45 - 29,85 (29,45 - 29,90 - 13 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,18 (29,18 - 13 травня), продажу - 29,62 (29,65 - 13 травня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 3,95 (2,50 - 3,96 - 13 травня), продажу - 3,96 - 5,00 (3,96 - 5,00 - 13 травня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,73 (3,73 - 13 травня), продажу 4,07 (4,08 - 13 травня) грн за 10 рублів.