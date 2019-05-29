Долар і євро різко зросли на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 травня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 25 копійок до 26,68 гривень за долар, купівлі зріс на 20 копійок до 26,40 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 20 копійок до 29,84 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,10 - 26,50 (26,00 - 26,30 - 28 травня), продажу 26,50 - 26,90 (26,30 - 26,65 - 28 травня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,40 (26,20 - 28 травня), продажу - 26,68 (26,43 - 28 травня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,95 - 29,60 (28,85 - 29,40 - 28 травня), продажу 29,60 - 30,00 (29,45 - 29,85 - 28 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,37 (29,19 - 28 травня), продажу - 29,84 (29,64 - 28 травня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,00 - 28 травня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 28 травня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,79 (3,77 - 28 травня), продажу 4,14 (4,12 - 28 травня) грн за 10 рублів.