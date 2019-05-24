Долар і євро ростуть на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 24 травня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 14 копійок до 26,53 гривень за долар, в покупці виріс на 10 копійок до 26,28 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 29,73 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,00 - 26,40 (26,00 - 26,25 - 23 травня), продажу 26,40 - 26,70 (26,25 - 26,70 - 23 травня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,28 (26,18 - 23 травня), продажу - 26,53 (26,39 - 23 травня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,85 - 29,45 (28,85 - 29,30 - 23 травня), продажу 29,45 - 30,00 (29,35 - 29,80 - 23 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,27 (29,11 - 23 травня), продажу - 29,73 (29,54 - 23 травня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,00 - 23 травня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 23 травня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,76 (3,75 - 23 травня), продажу 4,12 (4,11 - 23 травня) грн за 10 рублів.