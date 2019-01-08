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Долар і євро подорожчали на готівковому ринку

Новини » Фінанси    08.01.2019 - 11:50
Долар і євро подорожчали на готівковому ринку
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав 24 копійки, євро на 35 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 січня 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 24 копійки до 28,13 гривень за долар, на покупці виріс на 21 копійку до 27,78 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 35 копійок до 32,20 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,30 - 27,98 (27,25 - 27,86 - 4 січня), продажу 27,90 - 28,40 (27,60 - 28,20 - 4 січня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,78 (27,57 - 4 січня), продажу - 28,13 (28,89 - 4 січня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,50 - 31,80 (30,15 - 31,50 - 4 січня), продажу 31,70 - 32,60 (31,30 - 32,25 - 4 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,54 (31,24 - 4 січня), продажу - 32,20 (31,85 - 4 січня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,08 (2,60 - 3,95 - 4 січня), продажу - 4,00 - 5,00 (3,90 - 5,00 - 4 січня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,65 (3,55 - 4 січня), продажу 4,20 (4,13 - 4 січня) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
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