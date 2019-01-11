Долар і євро подешевшали на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знизився на 10 копійок, євро на 12 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 січня 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 28,25 гривень за долар, купівлі знизився на 5 копійок до 28,02 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 12 копійок до 32,63 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,80 - 28,15 (27,80 - 28,27 - 10 січня), продажу 28,15 - 28,50 (28,25 - 28,50 - 10 січня) грн за долар. Середній курс купівлі долара становить 28,02 (28,07 - 10 січня), продажу - 28,25 (28,35 - 10 січня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,20 - 32,35 (31,00 - 32,40 - 10 січня), продажу 32,25 - 32,90 (32,35 - 33,00 - 10 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,05 (32,12 - 10 січня), продажу - 32,63 (32,75 - 10 січня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,12 (2,60 - 4,15 - 10 січня), продажу - 4,05 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 10 січня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,77 (3,75 - 10 січня), продажу 4,25 (4,25 - 10 січня) грн за 10 рублів.