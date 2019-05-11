Долар і євро трохи знизилися на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 травня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 26,44 гривень за долар, купівлі знизився на 4 копійки до 26,16 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 29,68 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,80 - 26,35 (25,90 - 26,40 - 10 травня), продажу 26,35 - 26,70 (26,40 - 26,65 - 10 травня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,16 (26,20 - 10 травня), продажу - 26,44 (26,48 - 10 травня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,90 - 29,55 (28,90 - 29,55 - 10 травня), продажу 29,55 - 29,95 (29,55 - 29,95 - 10 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,22 (29,25 - 10 травня), продажу - 29,68 (29,73 - 10 травня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 3,97 (2,50 - 3,96 - 10 травня), продажу - 3,97 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 10 травня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,75 (3,75 - 10 травня), продажу 4,09 (4,09 - 10 травня) грн за 10 рублів.