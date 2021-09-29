Долар дорожчає. НБУ встановив курс на 30 вересня

Національний банк України (НБУ) на 30 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,57 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 30 вересня встановлений на такому рівні: 26,576 гривень за 1 долар (+0,0062 грн). При цьому курс долара на 29 вересня становить 26,5698 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 29 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,56 гривень за долар, курс в покупці до 26,54 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 31,01 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.