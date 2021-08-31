Долар дорожчає. НБУ встановив курс на 1 вересня

Національний банк України (НБУ) на 1 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,89 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 1 вересня встановлено на такому рівні: 26,8928 гривень за 1 долар (+0,0327 грн). При цьому курс долара на 31 серпня становить 26,8601 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 31 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 26,88 гривень за долар, курс в покупці до 26,86 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 11 копійок до 31,79 гривень за євро.

Прогноз

У перший тиждень вересня очікується зростання курсу долара. До кінця наступного робочого тижня він може торгуватися вище 27 гривень.