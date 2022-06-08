Долар дорожчає: актуальні курси валют на 8 червня
В обмінних пунктах України сьогодні, 8 червня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 5 копійок до 35,35 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 37,65 гривень за євро, курс злотого знизився на 10 копійок до 8,20 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля - 34,35 (34,30 - 7 червня),
- продаж - 35,35 грн (35,30 - 7 червня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 36,35 (36,30 - 7 червня),
- продаж - 37,65 (37,70 - 7 червня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля - 8,00 (8,00 - 7 червня),
- продаж - 8,20 грн (8,30 - 7 червня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 8 червня становить 31,1901 гривень за євро (-0,1989 гривень).
Нагадавши, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 10,0% до 25% з 7 червня 2022 року.
В НБУ очікують, що рішення за ставкою знизить тиск на курс гривні і дасть більший стимул для споживачів вибирати інструменти заощадження в гривні, а не валютні.
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