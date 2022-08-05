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Долар знову дорожчає: актуальні курси валют на 5 серпня

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Україна, П'ятниця 05 серпня 2022 11:46
Долар знову дорожчає: актуальні курси валют на 5 серпня Фото: курс долара виріс на 35 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 серпня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 35 копійок до 39,70 гривень за долар. Курс євро виріс на 35 копійок до 40,25 гривень за євро, курс злотого виріс на 10 копійок до 8,60 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 38,50 грн (38,10 - 4 серпня)
  • продаж - 39,70 грн (39,35 - 4 серпня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 38,80 грн (38,35 - 4 серпня),
  • продаж - 40,25 грн (39,90 - 4 серпня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 8,15 грн (8,10 - 4 серпня),
  • продаж - 8,60 грн (8,50 - 4 серпня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 5 серпня становить 37,2104 гривень за євро (-0,0384 гривень).

Долар знову дорожчає: актуальні курси валют на 5 серпня

Нагадавши, Національний банк України очікує зниження коливань на готівковому валютному ринку найближчим часом. Для цього регулятор прийняв рішення, які повинні збільшити обсяг пропозиції валюти і зменшити попит.

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