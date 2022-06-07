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Долар дешевшає: скільки коштує валюта в різних регіонах України

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Україна, Вівторок 07 червня 2022 12:09
Долар дешевшає: скільки коштує валюта в різних регіонах України Фото: курс долара впав ще на 30 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 червня 2022 року, курс долара у продажу знизився на 30 копійок до 35,30 гривень за долар. Курс євро знизився на 40 копійок до 37,70 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Курс долара в найбільших містах України складають:

Київ

  • купівля-34,20, продаж - 35,25 грн за долар.

Львів

  • купівля - 34,40, продаж - 35,25 грн за долар.

Одеса

  • купівля - 34,20, продаж - 35,20 грн за долар.

Дніпро

  • купівля - 34,30, продаж - 35,60 грн за долар.

Харків

  • купівля - 34,25, продаж - 35,55 грн за долар.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 7 червня становить 31,389 гривень за євро (+0,0014 гривень).

Долар дешевшає: скільки коштує валюта в різних регіонах України

Нагадавши, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 10,0% до 25% з 6 червня 2022 року.

В НБУ очікують, що рішення за ставкою знизить тиск на курс гривні і дасть більший стимул для споживачів вибирати інструменти заощадження в гривні, а не валютні.

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