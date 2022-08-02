Долар дешевшає: актуальні курси валют на 2 серпня

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 серпня 2022 року, курс долара у продажу впав на 15 копійок до 40,60 гривень за долар. Курс євро не змінився-41,40 гривень за євро, курс злотого не змінився 8,70 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого становить:
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 2 серпня становить 37,4133 гривень за євро (+0,0768 гривень).
Нагадавши, Національний банк України очікує зниження коливань на готівковому валютному ринку найближчим часом. Для цього регулятор прийняв рішення, які повинні збільшити обсяг пропозиції валюти і зменшити попит.
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