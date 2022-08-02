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Долар дешевшає: актуальні курси валют на 2 серпня

Фото: курс долара впав на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 серпня 2022 року, курс долара у продажу впав на 15 копійок до 40,60 гривень за долар. Курс євро не змінився-41,40 гривень за євро, курс злотого не змінився 8,70 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля-39,40 грн (39,35-1 серпня)
  • продаж - 40,60 грн (40,75 - 1 серпня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля-39,85 грн (39,70-1 серпня),
  • продаж - 41,40 грн (41,40 - 1 серпня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля-8,30 грн (8,30-1 серпня),
  • продаж - 8,70 грн (8,70 - 1 серпня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 2 серпня становить 37,4133 гривень за євро (+0,0768 гривень).

Нагадавши, Національний банк України очікує зниження коливань на готівковому валютному ринку найближчим часом. Для цього регулятор прийняв рішення, які повинні збільшити обсяг пропозиції валюти і зменшити попит.

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Курс долара