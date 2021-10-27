"Ми всі є свідками безпрецедентної енергокризи, що стосується цінових піків на газ та використання палива як зброї. Чи намагаються нас спонукати до відмови від декарбонізації чи принципів функціонування ринку? На мою думку, так. І це означає, що ми повинні лише посилювати ці напрямки. Посилення прозорості, нейтралізація спекулятивної поведінки, імплементація принципів корпоративного управління, відмова від зайвих втручань, захист споживача, - це найважливіші завдання на сьогодні. Не тільки Україна, але і Європейський Союз мають подумати про баланс у питаннях функціонування ринку. На мою думку, Україна вчинила дуже мудро, коли "Нафтогаз" взяв на себе усі коливання ринку, запропонувавши домогосподарствам та ТКЕ довгострокові контракти", - сказав Копач.

За його оцінкою, Україна протягом останніх років зробила значний прогрес у газовому секторі. Це - відкриття оптового ринку, успішні ринкові послуги оператора газосховищ, збільшення ліквідності, уникнення сценарію нульового транзиту, відокремлення Оператора ГТС, скасування ПСО для домогосподарств та ТКЕ. Крім того, торгівля газом уже сьогодні відбувається на українській біржі, хоч поки що її функціонал обмежений.

"Вступ до енерготовариства був однією з найкращих інвестицій України. У нас немає багато грошей чи політики, але у нас є правила. Ці правила застосовуються Україною", - додав Копач.

Нагадаємо, Енергетичне співтовариство об'єднує країни Євросоюзу та інші країни з метою поширення правил енергетичного ринку. Країни-члени беруть на себе зобов'язання в області енергетики, згідно з якими створюють нормативно-правову базу відповідно до Acquis communautaire ЄС та лібералізують свої енергетичні ринки.

У 2020 році Україна посіла друге місце у загальному рейтингу країн-учасниць Енергетичного Співтовариства за рівнем імплементації європейського законодавства.

Український газовий форум вперше відбувся у 2015 році і відтоді став платформою для обговорення шляхів розвитку газового сектору України та Східної Європи.

Сьомий український газовий форум присвячений питанням східноєвропейського газового хабу, Green Deal, а також української ініціативи. Організатори форуму - ЕxCgas, ТОВ "Нафтогазбудінформатика", Grant Thornton Ukraine, Tumbleweed Partners. Серед партнерів заходу - Федерація роботодавців нафтогазової галузі України, ГК "Нафтогаз" та Асоціація постачальників енергоресурсів.