Як довго триватиме війна та як вона позначиться на фінансах України: прогноз агентства Fitch

"Ми очікуємо, що війна триватиме до 2023 року, в результаті чого державний борг перевищить 100% ВВП, що збільшить і без того величезні витрати на інфраструктуру та обсяги виробництва, а також посилить інфляційний і зовнішній тиск, в той час як джерела фінансування дефіциту залишаються невизначеними", - йдеться в повідомленні.

Як відзначають аналітики агентства, перспективи політичного врегулювання війни з Росією шляхом переговорів невеликі.

"Малоймовірно, що український уряд поступиться будь-якою істотною територією, захопленою Росією, і ми очікуємо, що президент Путін продовжить переслідувати мету підірвати суверенну незалежність України. Неясно, чи буде яка-небудь зі сторін мати достатню військову перевагу для досягнення цілей, що може призвести до затяжного конфлікту", - додали в Fitch.

В агентстві зазначають, що Україна отримала полегшення завдяки реструктуризації держборгу на два роки. Однак, на думку аналітиків, надалі може знадобитися більш широка реструктуризація комерційного держборгу, хоча терміни поки не визначені.