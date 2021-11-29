RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Борги із зарплати з початку року зросли на 50% та перевищили 4 млрд гривень

Автор: Олександр Білоус

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні станом на 1 листопада 2021 року склала 4 007 млн гривень. Це на 0,1% більше, ніж місяцем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики.

При цьому з початку року борги із зарплати зросли на 53,4% (на 1 395 млн гривень).

За даними статистичного відомства, на початок листопада цього року більше трьох чвертей заборгованості припадало на промисловість (76,50%). При цьому більше половини утворено в Донецькій (25,1%), Харківській (13,2%), Дніпропетровській (11,9%) областях та м.Києві (13,6%).

Заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах, які припинили подавати звіти протягом 2019-2020 років, на 1 листопада 2021 року склала 158,5 млн грн.

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ і організацій України в жовтні 2021 року склала 14 045 гривень. Це на 194 гривні менше порівняно з вереснем (14 239 гривень).

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистикиЗарплата в Україні