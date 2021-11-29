Борги із зарплати з початку року зросли на 50% та перевищили 4 млрд гривень

При цьому з початку року борги із зарплати зросли на 53,4% (на 1 395 млн гривень).

За даними статистичного відомства, на початок листопада цього року більше трьох чвертей заборгованості припадало на промисловість (76,50%). При цьому більше половини утворено в Донецькій (25,1%), Харківській (13,2%), Дніпропетровській (11,9%) областях та м.Києві (13,6%).

Заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах, які припинили подавати звіти протягом 2019-2020 років, на 1 листопада 2021 року склала 158,5 млн грн.