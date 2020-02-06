Борги із виплат пільг і субсидій утворилися в 19 областях

Заборгованість із виплат пільг та субсидій населенню на оплату комунальних послуг станом на початок 2020 року була в 19 областях України. Про це повідомляє прес-служба Рахункової палати України.

За даними прес-служби, найбільша заборгованість у Львівській області - 7,2 млн грн, Дніпропетровській області - 4,9 млн грн, Київській області - 0,6 млн грн, Запорізькій області - 0,5 млн грн.

Загалом у 19 областях станом на 1 січня 2020 року за наданими пільгами і житловими субсидіями була кредиторська заборгованість у сумі 14,6 млн грн.

За даними прес-служби, є загроза, що ця заборгованість не буде погашена, оскільки у законі про державний бюджет на 2020 рік надання субвенції місцевим бюджетам не передбачено.

У Рахунковій палаті повідомили, що у2019 році на виконання фактичних зобов’язань місцевих бюджетів з надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг з державного бюджету надано субвенцію у сумі 21,6 млрд грн, або 99,9% плану на рік.

Зазначимо, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у грудні 2019 року отримували 3283,6 тис. домогосподарств.

За даними Держстату, середній розмір платіжки за комуналку зріс за грудень на 8%. Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в грудні 2019 року склали 2212,0 грн, що на 8% більше, ніж у листопаді (2044,7 грн).