Борги клієнтів "Вінницягаз Збут" ростуть із-за зменшення кількості субсидіантів

В цьому опалювальному періоді серед клієнтів компанії кількість субсидіантів зменшилася на 66%

Задолженность населения за потребленный природный газ перед ООО "Винницагаз Сбыт" на 1 января 2019 года составляет почти 608,2 млн гривен. Причинами долга является уменьшение количества лиц, которым назначены субсидии, и подорожание газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В этом отопительном периоде среди клиентов "Винницагаз Сбыт" количество субсидиантов уменьшилось на 66% (с 301,6 тыс. человек до 198,4 тыс.). Уменьшение произошло из-за жестких правил получения государственной помощи. По словам прес-службы, только социальный норматив на отопление уменьшился с 5,5 до 4,0 куб. м.

"Неплатежи клиентов и задержки в перечислении средств субсидии блокируют расчеты за газ по всей цепи. Учитывая объемы имеющейся задолженности, это ставит под угрозу расчеты ООО "Винницагаз Сбыт" с оптовым поставщиком газа и стабильность поставок голубого топлива в регионе", - сказал директор "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

Компания сообщает, что с 1 мая 2019 года согласно Закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах" предусматривается начисление пени в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги. Пеня будет применяться по долгам, возникающие с 1 мая 2019 года. На долги предыдущих периодов, а также задержаны суммы субсидии пеня не будет начисляться.

"Если же у потребителя уже возник долг и он не может вовремя его оплатить, урегулировать проблему можно путем реструктуризации задолженности. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением к ООО "Винницагаз Сбыт". Кроме того, с целью недопущения возникновения задолженности, потребители природного газа могут обратиться в органы социальной защиты о назначении им государственной помощи на оплату газа и других коммунальных услуг", - говорится в сообщении.