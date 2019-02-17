Борги за газ в Житомирській області сягнули майже 600 млн гривень

Найбільше боргують за газ мешканці Житомира, на другому місці - Бердичів

В Житомирской области число субсидиантов сократилось на 40%, поэтому растут неплатежи за газ. На начало февраля 2019 года неплатежи за газ клиентов "Житомиргаз Сбыта" достигли 590 млн гривен. Только за два месяца этой зимы (декабрь и январь) долг вырос почти на 150 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Одной из причин стремительного роста неплатежей со стороны населения стало ужесточение требований государства для получения субсидий. И поэтому общее количество людей, которым предоставлялись субсидии, значительно сократилась. Сейчас дотации от государства на природный газ оформили около 111 тыс. потребителей Житомирской области. В 2017 году эта цифра составляла почти 190 тыс.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего задолжали за газ жители Житомира, на втором месте - Бердичев. В целом по области в 1960 потребителей долг превысил 10 тыс. гривен. Еще 12,5 тыс. клиентов "Житомиргаз Сбыта" имеют долги от 5 до 10 тыс. гривен. Больше всего должников в категории от 1 до 5 тыс. гривен – это 104,5 тыс. потребителей.

"Мы благодарны тем потребителям, которые своевременно и в полном объеме рассчитываются за потребленные кубометры газа. У кого ситуация сложилась по-другому – просим обратиться в предприятия, чтобы реструктурировать долг", - говорит директор ООО "Житомиргаз Сбыт" Вячеслав Тарасов.

Также в пресс-службе отметили, что с начала 2019 года произошли изменения по предоставлению субсидий. Постановлением №1176, которую Кабинет министров Украины принял 27 декабря 2018 года, вводится новое понятие "монетизация субсидий". Постановление предусматривает, что граждане, которые впервые обратились за назначением жилищной субсидии с 1 января 2019 года, будут получать ее в денежной форме. Средства монетизированной субсидии каждой семье будут поступать на специальный счет в Ощадбанке, с которого банк самостоятельно будет перечислять необходимую сумму предоставителю коммунальных услуг.

Сейчас для субсидиантов, которые оформили госпомощь раньше, то есть до 1 января текущего года, согласно Постановления КМУ №62 от 6 февраля 2019 года, средства на покрытие субсидии будут выдаваться наличными через отделения Укрпочты и банковских учреждений, начиная с марта.