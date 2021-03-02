Борг перед "зеленою" енергетикою треба покрити з бюджету, а не новими податками для промисловості, - експерт

"Рік тому податок на СО2 вже було збільшено у 24 рази. Це чисто фіскальний податок, який просто висмоктує гроші з промисловості. Як він витрачається - абсолютно незрозуміло. Будь-яке збільшення податку на СО2 призведе до того, що і без того висока собівартість продукції наших підприємств буде зростати", - розповів Каленков.

Він нагадав, що кошти з тарифу на передачу електроенергії, який для промисловості торік зріс в три рази, що також витрачаються на виплати "зелених" енергетиків. Але підвищення податку для промисловості, знижують конкурентоспроможність її продукції.

"Ми зараз розглядаємо тариф "Укренерго" як квазіподаток на промисловість. Більшу частину, дві треті тарифу "Укренерго", вже зараз становить компенсація зеленим енергетикам, а не витрати на передачу електроенергію. Це ненормально, це накладає додаткове навантаження на всю промисловість. В результаті державний бюджет втрачає набагато більше грошей, ніж якби він просто компенсував витрати зеленої енергетики з державного бюджету", - впевнений Каленков.

Він підкреслив: збільшувати податки для промисловості для того, щоб держава могла погасити борги перед інвесторами в "зелену" енергетику, неефективно і несправедливо. І нагадав, що законодавством передбачений для цього інший механізм – за рахунок коштів держбюджету.

"Потрібно просто виділити гроші з бюджету, як за законом не передбачено. Вилучати гроші з підприємств - неправильно, і економічний ефект буде негативний", - резюмував Каленков.