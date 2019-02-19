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Борг клієнтів "Миколаївгаз Збуту" виріс в 1,8 рази

Новини » Енергетика    19.02.2019 - 18:00
Борг клієнтів "Миколаївгаз Збуту" виріс в 1,8 рази
Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Збільшення неплатежів за газ пов'язано з скороченням числа субсидіантів і подорожчанням газу

На початок 2019 року борги за газ споживачів Миколаївської області зросли до 577 млн гривень. З початку 2018 року заборгованість зросла на 254 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Миколаївгаз Збут".

"Це пов'язано з тим, що з 1 жовтня 2018 року змінилися правила призначення субсидій, після чого серед клієнтів "Миколаївгаз Збут" на 67% зменшилася кількість субсидіантів", - йдеться в повідомленні.

За словами директора ТОВ "Миколаївгаз Збут" Наталії Левченко, це збіглося з підвищенням вартості природного газу, який на початку опалювального сезону подорожчав на 24%.

"В цей же час доходи населення зросли незначно, що і призвело до зростання поточної заборгованості побутових споживачів", - говорить Наталія Левченко.

У компанії сподіваються, що зміни в законодавстві про призначення субсидій, а саме – монетизація субсидій, позитивним чином впливатимуть на платоспроможність споживачів газу.

"У споживачів з'явиться стимул контролювати своєчасність і повноту оплати за комунальні послуги, а також вплине на бажання економити енергоресурс", - зазначає Наталія Левченко.

89% споживачів газу в Україні забезпечені приладовим урахуванням, - РГК
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