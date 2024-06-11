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Доллар растет: обменники обновили курсы валют

Украина, Вторник 11 июня 2024 10:36
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Доллар растет: обменники обновили курсы валют Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост после подорожания на межбанковском валютном рынке. Единая европейская валюта подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 11 июня средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 40,90 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 44,35 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,40 гривен, евро по 43,55 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,49-40,52 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Официальный курс на 11 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,4246 гривен за 1 доллар (+0,1761 грн). Курс евро составит 43,4726 гривен за 1 евро (-0,3983 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в середине июня валютный рынок войдет в состояние относительного покоя. Однако ожидаются новые курсовые коридоры в 40-41 грн/доллар, 43-46 грн/евро.

По его словам, ежедневные колебания курсов валют могут бросаться в глаза, однако в недельном измерении существенных скачков не ожидается.

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