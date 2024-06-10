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Курс доллара растет третий день подряд

Украина, Понедельник 10 июня 2024 15:44
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Курс доллара растет третий день подряд Фото: курс доллара вырос на 18 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Доллар дорожает третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 11 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,4246 гривен за 1 доллар (+0,1761 грн).

Курс доллара растет третий день подряд

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,4726 гривен за 1 евро (-0,3983 грн).

Курс доллара растет третий день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 20 копеек до 40,47-40,49 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Курс доллара растет третий день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллар вырос на 15 копеек до 40,80 гривен.

Ситуация на рынке

По данным НБУ, увеличение спроса на валюту привело к ослаблению обменного курса гривны в мае.

Статистика центробанка свидетельствует, что средний курс продажи наличного доллара в Украине в мае 2024 года вырос на 1,3% до 40,17 гривен. Доллар дорожает третий месяц подряд. По сравнению с декабрем 2023 года курс вырос на 2,34 гривен.

При этом в конце мая курс на наличном рынке поднимался выше 41 гривны, однако затем несколько снизился.

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