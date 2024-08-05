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Доллар снова подорожал: свежие курсы в обменниках

Фото: курс доллара в обменных пунктах Украины снова вырос (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Курс доллара в обменниках Украины снова растет. На утро 5 августа доллар в среднем продают выше отметки в 41,50 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 5 августа средний курс продажи доллара в Украине вырос на копейку до 41,51 гривны. Покупают американскую валюту в среднем за 40,94 гривны.

Курс евро в продаже вырос до 45,42 гривны, в покупке - до 44,65 гривен.

На межбанке сегодня курс находится на отметках 41,19-41,22 грн/доллар (покупка-продажа), что на шесть копеек ниже по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 августа снова повысил курс доллара к гривне. Таким образом, доллар дорожает второй день подряд после восьми дней падения.

Официальный курс на 5 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,225 гривны за 1 доллар (+0,0860 грн).

Курс евро на сегодня составил 44,646 гривны за 1 евро (+0,2447 грн).

Прогноз на первую половину августа

В течение следующих трех недель на рынке будет наблюдаться относительное затишье. Как рассказал РБК-Украина начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, все курсовые процессы будут происходить в рамках валютного коридора 40,7-41,7 грн/доллар.

"Можно сказать, что сейчас идет переходный период между летними и осенними курсами, которые будут приближаться к заложенному в бюджете на конец года курсу в 42,1 грн/доллар", - отметил он.

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