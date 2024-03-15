Доллар снова обновил максимум: НБУ установил официальный курс на 18 марта

Официальный курс на 18 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,7998 гривен за 1 доллар (+0,1144 грн).

Предыдущий максимум был зафиксирован только 14 марта - 38,7878 гривен за 1 доллар.

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,2452 гривен за 1 евро (-0,0418 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 13 копеек до 38,79-38,81 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 15 копеек до 38,75 грн/доллар.

Ситуация на рынке

НБУ с октября 2023 года перешел к режиму управляемой гибкости курса и реагирует на ситуацию на рынке, повышая или снижая курс своих интервенций. Большинство операций на межбанке идет за счет покупки долларов банками у НБУ, поэтому регулятор фактически контролирует курс.

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в течение ближайшего года. Финансовые аналитики в марте 2024 года ухудшили прогноз по курс доллара в течение следующих 12 месяцев до 41,13 грн/доллар. В январе они ждали курс 40,29 грн/доллар.