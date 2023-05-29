Доллар снижается в начале недели: обменники обновили курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины в начале недели начал снижаться. Евро дешевеет более активно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс доллара по Украине по состоянию на утро 29 мая составляет 37,60 гривен в продаже. Курс упал на 5 копеек. Курс евро снизился на 10 копеек до 40,75 гривен за евро. При этом в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,10 гривен, евро по 40,05 гривен.

Официальный фиксированный курс доллара НБУ держится с июля прошлого года и составляет 36,5686 гривен за доллар. В то же время официальный курс евро на 29 мая составляет 39,3167 гривен за евро (+0,0731 гривен).

Межбанк

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 22 по 26 мая 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 10,15 млн долларов и продал 442,36 млн долларов. Негативное сальдо составило 432,21 млн долларов.

Таким образом, центробанк увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 380,37 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 119,06 млн долларов и продал 10 278,69 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 10 159,62 млн долларов.

Пока в НБУ не видят причин менять официальный курс 36,6 гривен, по которому центробанк покупает и продает валюту на межбанке.