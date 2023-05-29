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Доллар снижается в начале недели: обменники обновили курсы валют

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Украина, Понедельник 29 мая 2023 11:25
Доллар снижается в начале недели: обменники обновили курсы валют Фото: курс доллара упал 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины в начале недели начал снижаться. Евро дешевеет более активно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс доллара по Украине по состоянию на утро 29 мая составляет 37,60 гривен в продаже. Курс упал на 5 копеек. Курс евро снизился на 10 копеек до 40,75 гривен за евро. При этом в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,10 гривен, евро по 40,05 гривен.

Официальный фиксированный курс доллара НБУ держится с июля прошлого года и составляет 36,5686 гривен за доллар. В то же время официальный курс евро на 29 мая составляет 39,3167 гривен за евро (+0,0731 гривен).

Доллар снижается в начале недели: обменники обновили курсы валют

Межбанк

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 22 по 26 мая 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 10,15 млн долларов и продал 442,36 млн долларов. Негативное сальдо составило 432,21 млн долларов.

Таким образом, центробанк увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 380,37 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 119,06 млн долларов и продал 10 278,69 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 10 159,62 млн долларов.

Доллар снижается в начале недели: обменники обновили курсы валют

Пока в НБУ не видят причин менять официальный курс 36,6 гривен, по которому центробанк покупает и продает валюту на межбанке.

При этом в НБУ не видят повода для беспокойства в связи с рекордно высокими объемами продажи валюты на межбанке, поскольку эти интервенции покрываются за счет международной помощи, а резервы Украины растут. В частности, за апрель они увеличились до рекордного за 11 лет уровня 35,9 млрд долларов.

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