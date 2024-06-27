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Доллар немного подорожал, но за месяц курс почти не изменился

Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Однако за месяц курс почти не изменился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 28 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,5374 гривен за 1 доллар (+0,0236 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,3547 гривен за 1 евро (-0,0414 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился - 40,49-40,51 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 40,85 гривен.

Ситуация на рынке

Таким образом, за июнь курс почти не изменился (курс составлял 40,50 грн/доллар на 31 мая). До этого он вырос на 1,1% за апрель и на 2,1% за май. Всего с начала года доллар подрожал на 6,6%.

В начале июня курс обновил исторический максимум - 40,53 грн/доллар. Затем курс снижался и упал до 40,12 грн/доллар. Однако 14 июня курс снова обновил максимум - 40,69 грн/доллар. Затем доллар колебался в узком диапазоне.

Аналитики уверены в неизбежности роста курса доллара. Однако это будет происходить постепенно. В декабре 2024 года ожидается курс 42 грн/доллар.

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