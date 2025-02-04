Доллар немного подешевел: стоит ли покупать валюту сейчас

Как отметил эксперт, подорожание доллара продолжится. "Потому что есть параметры, которые заложены при формировании государственного бюджета, это средний курс 45 гривен за доллар в 2025 году, свидетельствуют о том, что доллар будет дорожать и дальше. То есть девальвация гривны - это процесс, который идет, и обратного пути я не вижу", - сказал он.

Кроме того, есть такие позиции, как западная помощь, которая зачисляется в государственный бюджет, "и государству всегда выгоднее, когда национальная единица более дешевая, зачислять эту помощь, то есть больше зачислять этой помощи", добавил Плотников.

"И другие факторы, абсолютная неопределенность, когда закончится война, на каких условиях, и прочее. Все это абсолютно не свидетельствует о том, что могут быть обратные движения. То есть доллар дорожает, гривна обесценивается. Я думаю, что эти процессы продолжатся. Возможно, это будет скачками, возможно, это не будет медленно, но в принципе это движение в одну сторону", - считает эксперт.

Плотников отметил, что население Украины сейчас не в том состоянии, чтобы думать об инвестициях, но покупать доллар по 42 гривны можно. "Можно, но в принципе те, кто должен был покупать, они купили по 38 или по 29, у кого была свободная гривна. Если у кого-то она есть, пусть покупает, но не так уж и много этой свободной гривны", - добавил он.

"Если бы у нас экономика была на подъеме, тогда можно было бы вести речь о том, что у нас есть постоянные доходы, прибыли, свободная гривна. Но сейчас не те условия, когда стоят проблемы, что же сделать с деньгами", - считает экономист.