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Доллар немного подешевел, но евро снова обновил максимум

Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста три дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 22 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,2975 гривен за 1 доллар (-0,0484 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,8195 гривен за 1 евро (+0,2110 грн). Это исторический максимум, предыдущий был 21 августа - 45,8195.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс снизился на 4 копейки до 41,34-41,36 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,50 гривен. Курс евро вырос на 5 копеек до 45,90 гривен.

Прогноз курса

В инвесткомпания ICU отмечают, что Национальный банк Украины имеет возможность выбирать желаемый темп ослабления гривны.

Аналитики не ожидают более высоких темпов роста курса доллара во втором полугодии 2024 года по сравнению с первым полугодием. 

Прогноз ICU по курсу доллара в 2024 году ухудшен до 42,6 грн/доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 42,3 грн/доллар.

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