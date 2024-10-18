Доллар и евро подешевели: какие курсы в обменных пунктах

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 18 октября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,45 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 45,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 44,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,19-41,22 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд.

Официальный курс на 18 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2351 гривен за 1 доллар (+0,0095 грн).

Курс евро составит 44,7937 гривен за 1 евро (-0,1195 грн).

Прогноз курса

Напомним, девальвационные настроения бизнеса значительно ухудшились. Руководители украинских предприятий ожидают среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 43,72 грн/доллар.

При этом во II квартале бизнес ожидал курс 41,61 грн/доллар, I квартале – 40,44 грн/доллар, в IV квартале 2023 года – 40,06 грн/доллар, в III квартале 2023 года – 40,00 грн/доллар.