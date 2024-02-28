Доллар и евро дешевеют: обменники обновили курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 28 февраля средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 38,65 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 42,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,15 гривен, евро по 41,40 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,23 - 38,28 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 13 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Доллар подорожал после снижения в течение трех дней подряд.

Официальный курс на 28 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 38,4249 гривен за 1 доллар (+0,0888 грн). Курс евро составит 41,7179 гривен за 1 евро (+0,1194 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в марте ситуация на валютном рынке Украины в базовых вещах будет зависеть от тактики НБУ, направленной на либерализацию рынка.

По его словам, речь идет о соблюдении режима "управляемой гибкости" на межбанке со свободным курсообразованием, но с периодическим вмешательством регулятора для достижения баланса между спросом и предложением.

Курсовые изменения будут происходить ежедневно, курсы могут как расти, так и снижаться. Ожидаемый шаг смены на межбанке останется в пределах 0,2 гривен, до 0,5 гривен в коммерческих банках, до 0,7 гривен в обменных пунктах.