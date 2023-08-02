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Доллар и евро дешевеют: актуальные курсы валют в обменных пунктах

Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта также дешевеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 2 августа  средний курс доллара по Украине упал 5 копеек до 37,50 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 41,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,90 гривен, евро по 40,90 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 2 августа  составляет 40,134 гривен за евро (-0,1902 гривен).

Ситуация на наличном рынке

НБУ обнародовал данные об объемах покупки и продажи валюты гражданами за июль. По данным центробанка, население второй месяц подряд больше продает валюты, чем покупает. До этого в течение года ситуация была обратной.

При этом объем чистой продажи вырос до 76,6 млн долларов. Однако с начала года украинцы купили на 1,813 млрд долларов больше, чем продали.

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