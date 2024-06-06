Доллар продолжает дешеветь: свежие курсы валют в обменниках

На утро 6 июня средний курс доллара в продаже опустился до 40,57 гривен. За сутки доллар потерял больше 10 копеек. Курс в покупке опустился ниже отметки 40 и составил 39,94 гривен за доллар.

Средний курс евро в продаже сегодня опустился до 44,49 гривен. В покупке средний курс находится на уровне 43,74 гривен за евро.

На межбанке курс находится на отметках 40,15-40,18 гривен за доллар (покупка/продажа). На этих отметках завершились вчерашние торги.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) третий день продолжает снижать официальный курс. На 6 июня 2024 года он установлен на уровне 40,1254 гривен за 1 доллар (-0,1684 грн).

Официальный курс евро на сегодня - 43,6083 гривен за 1 евро (-0,1588 грн).

Прогноз курса

Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина отметил, что в начале июня курс сохранит стабильность, а основные показатели рынка останутся на уровне майских.

По его словам, средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1,5-2% от стартового курса недели. Поэтому не стоит ждать резких колебаний, так как курс живет по правилам режима управляемой гибкости, который предусматривает мягкое регулирование Нацбанком.