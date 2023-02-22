Доллар продолжает дешеветь: актуальные курсы валют в Украине на 22 февраля

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 февраля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 39,85 гривен за доллар. Курс евро упал на 20 копеек до 42,30 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 22 февраля составляет 38,984 гривен за евро (-0,0402 грн).

Напомним, глава НБУ Андрей Пышный заявил, что ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны России влияли на курс гривны по отношению к доллару только в октябре. Затем курс оставался стабильным.

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