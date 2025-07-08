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Доллар подорожал: свежий курс в обменниках

Украина, Вторник 08 июля 2025 10:00
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Доллар подорожал: свежий курс в обменниках Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к росту. Единая европейская валюта стабильна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 8 июля средний курс продажи доллара вырос на 10 копеек до 42,05 гривен, курс евро не изменился - 49,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,55 гривен, евро по 48,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,86-41,89 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подешевела, но стоит дороже 49 гривен.

Официальный курс на 8 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7975 гривен за 1 доллар (+0,0634 грн).

Официальный курс евро составит 49,0285 гривен за 1 евро (-0,0925 грн).

Прогноз курса

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, НБУ сейчас имеет дополнительные аргументы держать курс гривны относительно доллара крепким, тем более при наличии достаточного ресурса для интервенций.

Благодаря международной помощи аналитики ожидают роста международных резервов Украины до уровня более 50 млрд долларов в конце года, что даст НБУ возможность поддерживать курс гривны относительно доллара стабильным.

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