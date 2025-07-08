Доллар подорожал: свежий курс в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к росту. Единая европейская валюта стабильна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 8 июля средний курс продажи доллара вырос на 10 копеек до 42,05 гривен, курс евро не изменился - 49,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,55 гривен, евро по 48,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,86-41,89 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подешевела, но стоит дороже 49 гривен.

Официальный курс на 8 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7975 гривен за 1 доллар (+0,0634 грн).

Официальный курс евро составит 49,0285 гривен за 1 евро (-0,0925 грн).