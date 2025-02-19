Доллар подорожал: свежие курсы в обменниках

По состоянию на утро 19 февраля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,85 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до - 43,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,35 гривен, евро по 43,15 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,51-41,64 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения два дня подряд.

Официальный курс на 19 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,5705 гривен за 1 доллар (+0,0151 грн).

Официальный курс евро составит 43,4661 гривен за 1 евро (-0,0507 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, ситуация на валютном рынке будет оставаться относительно спокойной.

По его словам, стоит ожидать, что на этой неделе официальный курс будет колебаться в коридоре 41,8-42,2 грн/доллар.