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Доллар подорожал: какие курсы в обменниках

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 16 октября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,50 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 45,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 44,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,19-41,21 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 16 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2139 гривен за 1 доллар (+0,0176 грн).

Курс евро составит 44,9232 гривен за 1 евро (-0,0343 грн).

Планы НБУ

Национальный банк Украины планирует ввести справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12:00.

Кроме того, НБУ хочет изменить методологию расчета официального курса гривны к иностранным валютам (кроме доллара США). Курс будет рассчитываться по котировкам к доллару за промежуток времени, а не конкретное время, как сейчас.

Также НБУ планирует отказаться от практики установления курсов некоторых валют ежемесячно, а не ежедневно.

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