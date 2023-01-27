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Доллар подорожал: актуальные курсы валют в Украине на 27 января

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Украина, Пятница 27 января 2023 10:56
Доллар подорожал: актуальные курсы валют в Украине на 27 января Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 января 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,60 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 43,70 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,95 грн (39,95 - 26 января)
  • продажа - 40,60 грн (40,55 - 26 января) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 42,60 грн (42,55 - 26 января),
  • продажа - 43,70 грн (43,65 - 26 января) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 9,00 грн (9,00 - 26 января),
  • продажа - 9,25 грн (9,25 - 26 января) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 27 января составляет 39,8433 гривен за евро (+0,0804 грн).

Доллар подорожал: актуальные курсы валют в Украине на 27 января

Напомним, замглавы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк Украины имеет достаточный уровень золотовалютных резервов для удержания официального курса гривны по отношению к доллару на уровне 36,6 гривен. По его словам, поводов для девальвации нет.

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