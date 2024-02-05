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Доллар подешевел в начале недели: сколько стоит валюта в обменниках

Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта также падает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 5 февраля средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 38,05 гривен, курс евро упал на 20 копеек до 41,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,55 гривен, евро по 40,75 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,49-37,53 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. Официальный курс на 5 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 37,5698 гривен за 1 доллар (-0,0349 грн). Курс евро составит 40,8797 гривен за 1 евро (+0,2102 грн).

Ситуация на рынке

Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, в январе 2024 года ситуация на валютном рынке Украины постепенно улучшалась на фоне затухания эффектов от значительных бюджетных расходов в конце года.

По его словам, если в первой половине января ежедневный объем интервенций, хоть и несколько уменьшился по сравнению с декабрьскими значениями, но оставался значительным - на уровне 150 млн долларов, то во второй половине месяца он снизился до 80 млн долларов. Обменный курс отреагировал на улучшение баланса спроса и предложения - с начала года он укрепился на 1,2%.

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