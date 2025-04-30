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Доллар подешевел: обменники обновили курсы валют

Украина, Среда 30 апреля 2025 10:00
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Доллар подешевел: обменники обновили курсы валют Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 30 апреля средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,75 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 47,75 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 47,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,52-41,55 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне на последний день апреля. В итоге за месяц курс вырос всего на 9 копеек.

Официальный курс на 30 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,5647 гривен за 1 доллар (-0,1794 грн).

Официальный курс евро составит 47,284 гривен за 1 евро (-0,1081 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банк, в мае ситуация на валютном рынке Украины будет зависеть прежде всего от экономических факторов.

"Вполне возможно, что во второй половине мая официальный курс доллара может вырасти в среднем на 1%, а по итогам месяца официальный курс будет на уровне 41,6-42 грн/доллар", - сказал он.

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