Доллар подешевел: обменники обновили курсы валют
Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 30 апреля средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,75 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 47,75 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 47,00 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,52-41,55 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне на последний день апреля. В итоге за месяц курс вырос всего на 9 копеек.
Официальный курс на 30 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,5647 гривен за 1 доллар (-0,1794 грн).
Официальный курс евро составит 47,284 гривен за 1 евро (-0,1081 грн).
Прогноз курса
Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банк, в мае ситуация на валютном рынке Украины будет зависеть прежде всего от экономических факторов.
"Вполне возможно, что во второй половине мая официальный курс доллара может вырасти в среднем на 1%, а по итогам месяца официальный курс будет на уровне 41,6-42 грн/доллар", - сказал он.
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