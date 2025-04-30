Доллар подешевел: обменники обновили курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 30 апреля средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,75 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 47,75 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 47,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,52-41,55 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне на последний день апреля. В итоге за месяц курс вырос всего на 9 копеек.

Официальный курс на 30 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,5647 гривен за 1 доллар (-0,1794 грн).

Официальный курс евро составит 47,284 гривен за 1 евро (-0,1081 грн).