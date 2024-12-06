Доллар подешевел: свежий курс в обменниках
Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться вслед за изменением ситуации на межбанке. Единая европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 6 декабря средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,80 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 44,20 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро по 43,50 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,52-41,56 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар снижается второй день подряд после исторического максимума.
Официальный курс на 6 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,5975 гривен за 1 доллар (-0,0653 грн).
Официальный курс евро составит 43,8146 гривен за 1 евро (+0,1103 грн).
Ситуация на рынке
По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в ноябре 2024 года вырос на 0,2% до 41,68 гривен.
По сравнению с декабрем 2023 года курс вырос на 10,2% (на 3,85 гривен).
Наличный курс евро упал за ноябрь на 2,2% до 44,42 грн/евро, с начала года курс вырос на 7,9%.