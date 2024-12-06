Доллар подешевел: свежий курс в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться вслед за изменением ситуации на межбанке. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 6 декабря средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,80 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 44,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро по 43,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,52-41,56 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар снижается второй день подряд после исторического максимума.

Официальный курс на 6 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,5975 гривен за 1 доллар (-0,0653 грн).

Официальный курс евро составит 43,8146 гривен за 1 евро (+0,1103 грн).

Ситуация на рынке

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в ноябре 2024 года вырос на 0,2% до 41,68 гривен.

По сравнению с декабрем 2023 года курс вырос на 10,2% (на 3,85 гривен).

Наличный курс евро упал за ноябрь на 2,2% до 44,42 грн/евро, с начала года курс вырос на 7,9%.