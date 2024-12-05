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Доллар дешевеет второй день подряд после исторического максимума

Украина, Четверг 05 декабря 2024 15:55
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Доллар дешевеет второй день подряд после исторического максимума Фото: курс доллара упал на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар снижается второй день подряд после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 6 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,5975 гривен за 1 доллар (-0,0653 грн).

Доллар дешевеет второй день подряд после исторического максимума

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,8146 гривен за 1 евро (+0,1103 грн).

Доллар дешевеет второй день подряд после исторического максимума

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 11 копеек до 41,52-41,56 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар дешевеет второй день подряд после исторического максимума

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,90 гривен.

Комментарий НБУ

Как отмечают в НБУ, среднемесячный обменный курс гривны в ноябре почти не изменился по сравнению с октябрем и лишь незначительно девальвировался в конце месяца.

"В то же время, под действием рыночных факторов несколько возросла амплитуда его колебаний", - говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре за ноябрь.

Интервенции НБУ оставались основным механизмом балансировки валютного рынка, но их объемы снизились до 2,7 млрд долларов.

"Поступление международной финансовой помощи и достижение соглашения на уровне персонала относительно шестого пересмотра программы расширенного финансирования с МВФ дополнительно способствовали усилению способности НБУ поддерживать устойчивую ситуацию на валютном рынке", - добавили в НБУ.

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