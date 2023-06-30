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Доллар подешевел, евро подорожал: как изменились курсы валют за последний месяц

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Украина, Пятница 30 июня 2023 14:53
Доллар подешевел, евро подорожал: как изменились курсы валют за последний месяц Фото: в июне доллар подешевел на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины за июнь немного вырос. Единая европейская валюта подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 30 июня средний курс доллара по Украине составляет 37,45 гривен. За месяц доллар подешевел на 15 копеек. Курс евро в июне вырос на 45 копеек до 41,10 гривен за евро.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,95 гривен, евро по 40,40 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года и составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 30 июня составляет 40,0006 гривен за евро. За месяц курс вырос на 0,7204 гривен.

Доллар подешевел, евро подорожал: как изменились курсы валют за последний месяц

Новая стратегия НБУ

НБУ 29 июня утвердил Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возврата к инфляционному таргетированию. Подготовка Стратегии является одним из структурных маяков в рамках программы по МВФ, выполнение которого было предусмотрено до конца июня 2023 года.

Стратегия состоит из трех основных направлений. Это смягчение валютных ограничений, переход к большей гибкости курса и возврат к принципам инфляционного таргетирования. Каждое направление включает в себя общее описание последовательности этапов, ключевых приоритетов, принципов и надлежащих предпосылок реализации Стратегии.

"НБУ будет внедрять Стратегию последовательно и постепенно, опираясь на наличие необходимых предпосылок. Так, например, сложившиеся надлежащие предпосылки позволили НБУ смягчить ряд валютных ограничений в июне. В то же время, предпосылки для последующих шагов еще формируются", - говорится в сообщении.

Кроме того, при реализации стратегии НБУ будет учитывать результаты тщательного анализа эффективности предыдущих шагов и потенциального влияния изменений.

"Курсовая устойчивость будет оставаться важным элементом достижения целей Национального банка на протяжении всех этапов реализации Стратегии", – говорится в сообщении НБУ.

В мае НБУ утвердил новую стратегию финансового сектора. Стратегические задачи НБУ поделены на два фокуса: сопротивление российской агрессии и восстановление страны.

Первой целью "фокуса сопротивления" является "устойчивая гривна". Она предполагает "удержание спреда между наличным и официальным курсом, гривна к доллару" на уровне менее 5%.

Эта цель также предусматривает "утверждение стратегии возврата к инфляционному таргетированию, валютной либерализации и переходу к гибкому обменному курсу".

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