Доллар подешевел, евро подорожал: как изменились курсы валют за последний месяц

Курс доллара в обменных пунктах Украины за июнь немного вырос. Единая европейская валюта подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 30 июня средний курс доллара по Украине составляет 37,45 гривен. За месяц доллар подешевел на 15 копеек. Курс евро в июне вырос на 45 копеек до 41,10 гривен за евро.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,95 гривен, евро по 40,40 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года и составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 30 июня составляет 40,0006 гривен за евро. За месяц курс вырос на 0,7204 гривен.

Новая стратегия НБУ

НБУ 29 июня утвердил Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возврата к инфляционному таргетированию. Подготовка Стратегии является одним из структурных маяков в рамках программы по МВФ, выполнение которого было предусмотрено до конца июня 2023 года.

Стратегия состоит из трех основных направлений. Это смягчение валютных ограничений, переход к большей гибкости курса и возврат к принципам инфляционного таргетирования. Каждое направление включает в себя общее описание последовательности этапов, ключевых приоритетов, принципов и надлежащих предпосылок реализации Стратегии.

"НБУ будет внедрять Стратегию последовательно и постепенно, опираясь на наличие необходимых предпосылок. Так, например, сложившиеся надлежащие предпосылки позволили НБУ смягчить ряд валютных ограничений в июне. В то же время, предпосылки для последующих шагов еще формируются", - говорится в сообщении.

Кроме того, при реализации стратегии НБУ будет учитывать результаты тщательного анализа эффективности предыдущих шагов и потенциального влияния изменений.

"Курсовая устойчивость будет оставаться важным элементом достижения целей Национального банка на протяжении всех этапов реализации Стратегии", – говорится в сообщении НБУ.