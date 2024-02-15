Доллар начал дешеветь: обменные пункты обновили курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины начал снижаться после недельного роста. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 15 февраля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 38,30 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 41,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,80 гривен, евро по 40,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,05-38,07 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 9 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара до максимума за последний месяц.

Официальный курс на 15 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 38,1734 гривен за 1 доллар (+0,0470 грн). Это максимальное значение с 11 января (38,1923 грн).

Курс евро составит 40,8684 гривен за 1 евро (-0,2528 грн).

Валютная либерализация

Глава НБУ Андрей Пышный на мероприятии Европейской бизнес ассоциации заявил, что ресурс для дальнейшего смягчения валютных ограничений объективно ограничен, так как он формируется экспортной выручкой и международной финансовой помощью.

Он сообщил, что невозвращенная экспортная выручка за время войны выросла почти вдвое. Пышный отметил, что Украине уже удалось два месяца выстоять без внешней помощи, хотя в 2022 году такой сценарий казался нереалистичным.

"Учитывая очень высокий уровень неопределенности, мы не можем взять на себя обязательства по конкретным датам смягчения тех или иных ограничений, но мы можем и будем создавать для этого необходимые предпосылки. Только потом принимать решение", - заявил он.