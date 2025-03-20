Доллар начал дешеветь: НБУ установил официальный курс на 21 марта

Официальный курс на 21 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,541 гривен за 1 доллар (-0,0320 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 45,0014 гривен за 1 евро (-0,3215 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 3 копейку до 41,53-41,56 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,8о гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка, во втором квартале ситуация на валютном рынке будет более-менее прогнозируемой: Нацбанк будет следить за рынком, а принятые монетарные меры вместе с действующей стратегией "управляемой гибкости" могут минимизировать текущие курсовые колебания