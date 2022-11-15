Доллар начал дешеветь: актуальные курсы валют в Украине на 15 ноября

В обменных пунктах Украины сегодня, 15 ноября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,65 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,25 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 15 ноября составляет 37,7626 гривен за евро (+0,0604 грн).

Напомним, в НБУ заявили, что информация с фронта оказывает влияние на валютный рынок Украины. Однако этот фактор не является определяющим для курса гривны к доллару.

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