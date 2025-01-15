Доллар пошел вниз: сколько стоит валюта в обменниках

По состоянию на утро 15 января средний курс продажи доллара в Украине упал на 15 копеек до 42,90 гривен, курс евро не изменился - 44,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 42,40 гривен, евро по 43,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 42,26-42,29 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после короткой паузы.

Официальный курс на 15 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,2734 гривен за 1 доллар (+0,0042 грн).

Курс евро составит 43,3218 гривен за 1 евро (+0,1945 грн).

Комментарий НБУ

Как заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский в начале января курс доллара продолжал расти, прежде всего, из-за действия сезонных факторов.

В то же время, по его словам, дефицита валюты и ажиотажного спроса на иностранную валюту не наблюдается.

Лепушинский подчеркнул, что в последние дни наблюдается постепенное увеличение предложения валюты, и НБУ сохраняет полный контроль за ситуацией.

"Ситуация в безналичном сегменте валютного рынка устойчива. У Национального банка достаточно инструментов и ресурсов, чтобы сохранять устойчивость валютного рынка", - сказал он.

Лепушинский заявил, что НБУ и в дальнейшем будет обеспечивать устойчивость валютного рынка, а значит, курсовые колебания будут умеренными и не будут угрожать слому инфляционного тренда в 2025 году.